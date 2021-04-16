Оториноларинголог предупредил о проблемах с голосом после коронавируса

Москва, 16 апреля. Одним из последствий перенесенного COVID-19 может быть осиплость и другие проблемы с голосом, сообщила генеральный секретарь Европейской академии фониатрии Екатерина Осипенко.

Жалобы на формирование осиплости до или после болезни растут. Часто люди отмечают возникновение такой проблемы через месяц после выздоровления, заявила Осипова в ходе онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня» приуроченной к Международному дню голоса.

Чаще всего люди прислушиваются к общему состоянию, но не обращают внимание на голос. Возможные проблемы обнаруживаются после выхода на работу. Инфекция относится к респираторным, поэтому может затрагивать не только легкие и бронхи, но и гортань. Осипенко отметила, что речь идет и о тех, кто перенес болезнь в легкой форме. Если же имело место кислородное обеспечение, ИВЛ, то подобный постковидный синдром весьма вероятен.

Ранее о возможных постковидных синдромах сообщал кардиолог Симон Мацкеплишвили. По его словам, чаще всего встречается повышение температуры, а также мышечные и головные боли.