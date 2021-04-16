ФАН публикует список жертв аварии на трассе в ХМАО

Ханты-Мансийск, 16 апреля. Лобовое столкновение двух автомобилей унесло жизни четырех человек. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует список трех жертв смертельного ДТП.

Трагический инцидент произошел на трассе Советский — Зеленоборск. По предварительной информации, столкнулись две иномарки: легковушка Hyundai Tucson и грузовой автомобиль Hino Dutro. Среди погибших оказались 47-летняя Ирина К., 32-летний Сергей Г. и 67-летняя Светлана С.

Личность еще одной жертвы пока не установлена. Главный прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин организовал проверку по данному факту, сообщало агентство URA.RU. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.