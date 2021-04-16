Зеленскому посоветовали встретиться с «желтыми жилетами» во Франции

Для большего успеха своего вояжа по Франции президенту Украины Владимиру Зеленскому следует встретиться с представителями движения «желтых жилетов». Об этом в интервью ФАН заявил президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

Ранее Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Figaro, что во многом именно от позиции Парижа зависит «возрождение нормандского формата». Украинский лидер подчеркнул, что считает своего французского коллегу Эммануэля Макрона тем, кто сможет сделать формату «искусственное дыхание», вывести его из «комы» и заставить «биться его сердце».

«Почему Зеленский в своем интервью так выделяет именно Макрона, а не [канцлера ФРГ] Ангелу Меркель, которая тоже является участником «нормандского формата»? На мой взгляд, все просто: украинский президент таким образом «делает реверансы» перед встречей со своим коллегой в Елисейском дворце, — заметил Кот. — С другой стороны, «реверанс» этот больше похож на плевок: ведь Зеленский буквально перекладывает ответственность за невыполнение Минских соглашений на Париж!»

По мнению политолога, это выглядит «нелепо и глупо», когда лидеры Франции и Германии вынуждены «покрывать» своего украинского товарища, игнорирующего международные договоренности.

Фото из личного архива Юрия Кота /

«Этот парень настолько обнаглел, настолько перепутал берега и не видит краев, что вместо слов благодарности своим европейским патронам он буквально харкает им в лицо, — заявил эксперт. — Видимо, в Киеве решили, что теперь у них есть крыша посерьезнее, нежели Макрон с Меркель. Располагается, она, конечно же, в Вашингтоне, но находится слегка в деменции и в поехавшем состоянии».

Собеседник ФАН отметил, что «крышу не выбирают»

«Украине не до жиру — быть бы живу, — заявил Кот. — Ей уже не остается ничего, кроме как быть полем для политических игрищ Соединенных Штатов. А Зеленскому хочется пожелать удачи. Пускай еще обвинит Макрона в том, что у него в стране не до конца завершилась Французская революция, и обратится к опыту Робеспьера».

Политолог убежден, что украинскому президенту во время своего визита во Францию надо обязательно встретиться с «желтыми жилетами» и «поддержать их в борьбе за свободу и права».