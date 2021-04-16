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Дочь Юрия Хоя выпустит книгу с черновиками и рукописями лидера «Сектора Газа»
Pr Scr youtube.com  /  Сектор Газа Онлайн
Общество

Дочь Юрия Хоя выпустит книгу с черновиками и рукописями лидера «Сектора Газа»

Книга «Юрий Клинских (Хой): Черновики и рукописи легенды», в которую вошли рукописи солиста «Сектора Газа», в ближайшее время выйдет в сет.

Санкт-Петербург, 16 апреля. Книга «Юрий Клинских (Хой): Черновики и рукописи легенды», в которую вошли рукописи солиста «Сектора Газа», в ближайшее время выйдет в сет.

Созданием книги занимается дочь покойного музыканта Ирина. По ее словам, в произведение попадут черновики, рукописи отца, а также записи из его дневников, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Накануне состоялся концерт группы «Сектор Газа» в память об их солисте. Музыканты сыграли известные песни коллектива в петербургском клубе «Космонавт». По словам музыканта «Сектора Газа» Алексея Ушакова, команда попыталась воспроизвести атмосферу концертов прошлых лет.

«Мы попытаемся воспроизвести атмосферу тех концертов и в зале, и на сцене, чтобы те зрители, которые не были на концертах, убедились в энергетике, которая была 20 лет назад», – цитирует Ушакова «Мир 24».

«Сектор Газа» распался после смерти Хоя, который скончался в 2000 году. Похоронили музыканта в его родном городе Воронеже.

книга сектор газа хой
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