Песков прокомментировал переговоры между Эрдоганом и Зеленским

Москва, 16 апреля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие 10 апреля переговоры между президентами Турции и Украины Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь российского лидера назвал встречу глав двух государств суверенным правом Турции выстраивать отношения с соседями. Песков в ходе брифинга с журналистами также добавил, что у Москвы и Анкары по-прежнему есть разногласия в вопросах относительно Крымского полуострова.

Российская сторона надеется: со временем Турцию удастся убедить в неправильности ее позиции. Что касается Киева, то эти споры вряд ли получится разрешить, отметил Песков.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поддержал так называемую «Крымскую платформу», учрежденную Киевом по вопросам «возвращения» полуострова в состав Украины.