Визит премьер-министра ПНЕ в Россию — что произошло в Ливии 15 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 15 апреля 2021 года.
Поездка в Россию
Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба прибыл в Москву с рабочим визитом. В состав делегации вошли глава МИД Наджла Манкуш, министр нефти и газа Мухаммед Аун и другие.
لبحث الملف الليبي.. #عبدالحميد_الدبيبة يصل #موسكو#ليبيا #218NEWS @Dabaibahamid https://t.co/4qKECFT0Dj— 218NEWS (@218news) April 15, 2021
В аэропорту их лично встретил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
His Excellency the Prime Minister of the National Unity Government, Eng. Abdul Hamid Al-#Dabaiba, arrives in #Moscow on an official visit to hold talks with #Russian officials pic.twitter.com/r0bkYyxw1B— مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبدالحميد الدبيبة) (@official_Dabiba) April 15, 2021
Далее российский лидер Владимир Путин обсудил с ливийским политиком развитие двусторонних отношений в различных сферах. Глава государства выразил готовность содействовать стабилизации ситуации в североафриканской стране.
Абд аль-Хамид Дабиба, в свою очередь, поблагодарил президента РФ за поставку вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции.
موسكو | بوتين يبحث هاتفيًا مع الدبيبة التسوية في #ليبيا. #المرصد https://t.co/0I3kQFEHuT— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 15, 2021
Позже член Совета безопасности России Николай Патрушев принял главу переходного Правительства национального единства. Стороны обсудили борьбу с террористическими группировками и договорились сотрудничать по линии специальных служб и правоохранительных органов.
Премьер-министр Ливии также встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным. По словам главы кабинета министров, Москва заинтересована в конструктивном взаимодействии с временной властью североафриканского государства под руководством Абд аль-Хамида Дабибы во всех сферах, начиная от торгово-экономического сотрудничества и заканчивая сельскохозяйственной.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الروسيhttps://t.co/R8pnwJkMgI pic.twitter.com/aQmxfD3jPF— حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) April 15, 2021
Во время рабочего визита в РФ ливийский премьер также пообщался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Стороны обсудили возвращение российских компаний в Ливию, открытие в Триполи посольства РФ, а также двустороннее сотрудничество.
???????????????? 15 апреля С.В.#Лавров встретился с Председателем Правительства национального единства Ливии А.Дбейбой.— МИД России ???????? (@MID_RF) April 16, 2021
Подтверждена обоюдная заинтересованность в налаживании и укреплении взаимовыгодного делового партнерства во всех областях.
???? https://t.co/Gzn7UVgT87#РоссияЛивия pic.twitter.com/Cm8oqpt3s9
Внутренняя политика
Председатель Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи напомнил, что орган не может подписать международные соглашения в соответствии с дорожной картой Ливийского форума политического диалога (ЛФПД).
Таким образом, он опроверг слухи о подготовке к подписанию морского договора с Грецией.
Menfi says Presidential Council can't sign international agreements https://t.co/G3xlERWtob— The Libya Observer (@Lyobserver) April 15, 2021
Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба заявил об объединении 80% государственных институтов. По его словам, остались только военные.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد #الدبيبة يقول إن نحو 80% من مؤسسات الدولة تم توحيدها وبقيت المؤسسة العسكرية فقط pic.twitter.com/eGwkZsb0OU— الاستقلال - المغرب العربي (@estiklal_Maghrb) April 15, 2021
Экономика
Министр экономики и торговли Правительства национального единства Мухаммад аль-Хувейдж подчеркнул необходимость пересмотра 26 соглашений с Турцией. Эти документы касаются инвестиционной политики и восстановления разрушенных городов североафриканского государства.
وزارة الاقتصاد تشدد على ضرورة مراجعة 26 اتفاقية مع #تركيا#218NEWS https://t.co/zkI6EQxLyh— 218NEWS (@218news) April 15, 2021
Новостные источники сообщают о заключении соглашения между Ливией и Турцией на строительство нового пассажирского терминала на территории международного аэропорта Триполи. В документе предположительно стоит подпись премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы. Официального подтверждения этой информации нет.
الدبيبة يوقع 5 اتفاقيات مع تركيا أبرزها بناء محطة ركاب دولية بمطار طرابلس العالمي. #ليبيا #المرصد https://t.co/vP91LrxiSJ— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 15, 2021
National Oil Corporation (NOC) перевела 5,8 миллиарда долларов нефтяных доходов в Центральный банк Ливии в Триполи.
عاجل > المؤسسة الوطنية للنفط : تحويل إيرادات نفطية بقيمة 5.8 مليار دولار إلى مصرف #ليبيا المركزي في #طرابلس. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/pYkZSYD2qU— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 15, 2021
Общество
Посол Ливии в Италии Омар Аль-Тархуни во время встречи с заместителем министра иностранных дел Манлио Ди Стефано в Риме поднял вопрос визового режима между двумя государствами. Он призвал чиновника рассмотреть возможность упрощения процедуры получения Шенгена для поездок граждан в Европу.
Libyan Ambassador Discusses Reopening Italian Airspace to Libyan Airlines#Libya #LibyaReviewhttps://t.co/uS6fQmHkKt— Libya Review (@LibyaReview) April 15, 2021
Паспортный стол вновь открыл свои двери для граждан Сирта. Местные жители поспешили занять очередь для получения документа, удостоверяющего личность.