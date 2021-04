Визит премьер-министра ПНЕ в Россию — что произошло в Ливии 15 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 15 апреля 2021 года.

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба прибыл в Москву с рабочим визитом. В состав делегации вошли глава МИД Наджла Манкуш, министр нефти и газа Мухаммед Аун и другие.

В аэропорту их лично встретил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

His Excellency the Prime Minister of the National Unity Government, Eng. Abdul Hamid Al-#Dabaiba, arrives in #Moscow on an official visit to hold talks with #Russian officials pic.twitter.com/r0bkYyxw1B