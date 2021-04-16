Визит премьер-министра ПНЕ в Россию — что произошло в Ливии 15 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 15 апреля 2021 года.

Поездка в Россию

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба прибыл в Москву с рабочим визитом. В состав делегации вошли глава МИД Наджла Манкуш, министр нефти и газа Мухаммед Аун и другие.

В аэропорту их лично встретил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

His Excellency the Prime Minister of the National Unity Government, Eng. Abdul Hamid Al-#Dabaiba, arrives in #Moscow on an official visit to hold talks with #Russian officials pic.twitter.com/r0bkYyxw1B — مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبدالحميد الدبيبة) (@official_Dabiba) April 15, 2021

Далее российский лидер Владимир Путин обсудил с ливийским политиком развитие двусторонних отношений в различных сферах. Глава государства выразил готовность содействовать стабилизации ситуации в североафриканской стране.

Абд аль-Хамид Дабиба, в свою очередь, поблагодарил президента РФ за поставку вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции.

Позже член Совета безопасности России Николай Патрушев принял главу переходного Правительства национального единства. Стороны обсудили борьбу с террористическими группировками и договорились сотрудничать по линии специальных служб и правоохранительных органов.

Премьер-министр Ливии также встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным. По словам главы кабинета министров, Москва заинтересована в конструктивном взаимодействии с временной властью североафриканского государства под руководством Абд аль-Хамида Дабибы во всех сферах, начиная от торгово-экономического сотрудничества и заканчивая сельскохозяйственной.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الروسيhttps://t.co/R8pnwJkMgI pic.twitter.com/aQmxfD3jPF — حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) April 15, 2021

Во время рабочего визита в РФ ливийский премьер также пообщался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Стороны обсудили возвращение российских компаний в Ливию, открытие в Триполи посольства РФ, а также двустороннее сотрудничество.

???????????????? 15 апреля С.В.#Лавров встретился с Председателем Правительства национального единства Ливии А.Дбейбой.



Подтверждена обоюдная заинтересованность в налаживании и укреплении взаимовыгодного делового партнерства во всех областях.



???? https://t.co/Gzn7UVgT87#РоссияЛивия pic.twitter.com/Cm8oqpt3s9 — МИД России ???????? (@MID_RF) April 16, 2021

Внутренняя политика

Председатель Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи напомнил, что орган не может подписать международные соглашения в соответствии с дорожной картой Ливийского форума политического диалога (ЛФПД).

Таким образом, он опроверг слухи о подготовке к подписанию морского договора с Грецией.

Menfi says Presidential Council can't sign international agreements https://t.co/G3xlERWtob — The Libya Observer (@Lyobserver) April 15, 2021

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба заявил об объединении 80% государственных институтов. По его словам, остались только военные.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد #الدبيبة يقول إن نحو 80% من مؤسسات الدولة تم توحيدها وبقيت المؤسسة العسكرية فقط pic.twitter.com/eGwkZsb0OU — الاستقلال - المغرب العربي (@estiklal_Maghrb) April 15, 2021

Экономика

Министр экономики и торговли Правительства национального единства Мухаммад аль-Хувейдж подчеркнул необходимость пересмотра 26 соглашений с Турцией. Эти документы касаются инвестиционной политики и восстановления разрушенных городов североафриканского государства.

Новостные источники сообщают о заключении соглашения между Ливией и Турцией на строительство нового пассажирского терминала на территории международного аэропорта Триполи. В документе предположительно стоит подпись премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы. Официального подтверждения этой информации нет.

الدبيبة يوقع 5 اتفاقيات مع تركيا أبرزها بناء محطة ركاب دولية بمطار طرابلس العالمي. #ليبيا #المرصد https://t.co/vP91LrxiSJ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 15, 2021

National Oil Corporation (NOC) перевела 5,8 миллиарда долларов нефтяных доходов в Центральный банк Ливии в Триполи.

عاجل > المؤسسة الوطنية للنفط : تحويل إيرادات نفطية بقيمة 5.8 مليار دولار إلى مصرف #ليبيا المركزي في #طرابلس. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/pYkZSYD2qU — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 15, 2021

Общество

Посол Ливии в Италии Омар Аль-Тархуни во время встречи с заместителем министра иностранных дел Манлио Ди Стефано в Риме поднял вопрос визового режима между двумя государствами. Он призвал чиновника рассмотреть возможность упрощения процедуры получения Шенгена для поездок граждан в Европу.

Libyan Ambassador Discusses Reopening Italian Airspace to Libyan Airlines#Libya #LibyaReviewhttps://t.co/uS6fQmHkKt — Libya Review (@LibyaReview) April 15, 2021

Паспортный стол вновь открыл свои двери для граждан Сирта. Местные жители поспешили занять очередь для получения документа, удостоверяющего личность.