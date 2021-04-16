Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 14:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:31
Общество
Путин пообещал поддержку балету примы Большого театра Смирновой
14:30
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Пинчук вновь попала в больницу из-за сложного течения беременности
14:29
Происшествия
Власти Оби оградили реку Власиху по требованию матери утонувшего мальчика
14:28
Происшествия
В Твери фура с пьяным водителем съехала в кювет на Октябрьском проспекте
14:25
Общество
Экс-главе управления «К» ФСБ грозит до 11 лет колонии за мошенничество
14:20
Весь мир
У Вашингтона два фронта: какой защищать, а какой отдать?
14:19
Происшествия
В МЧС назвали сроки полной ликвидации пожара на Невской мануфактуре
14:17
Общество
Жительница Польши перепутала круассан с игуаной и вызвала зоозащитников
14:17
Политика
Депутат Морозов предложил российский ответ санкциям США
14:14
Общество
В Краснодаре девушка спасла и выкормила двух новорожденных бельчат
14:14
Происшествия
Оленевода дважды судили за одно и то же убийство на Ямале из-за «женщины раздора»
14:14
Политика
Депутат Пискарев заявил о согласии Google признать российскую принадлежность Курил
14:12
Общество
Олесь Бузина как символ Украины. К годовщине убийства. Колонка Армена Гаспаряна
14:11
Политика
Бойцы ВСУ получили приказ любым способом скрыть от ОБСЕ запрещенную технику в Донбассе
14:08
Шоу-бизнес
Онкобольная актриса Светлана Крючкова прошла две терапии за месяц
14:08
Общество
Правоохранители расследуют более 80 случаев заражения россиян COVID-19 по неосторожности
14:07
Шоу-бизнес
Иван Дорн выпустил чудом уцелевшую песню
14:06
Общество
Смертельное лакомство: улицы Пензы усеяны колбасой с гвоздями внутри
14:02
Экономика
Банк России обновил официальные курсы иностранных валют
14:02
Спорт
Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе на командном ЧМ
Все новости
Визит премьер-министра ПНЕ в Россию — что произошло в Ливии 15 апреля
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 
Весь мир

Визит премьер-министра ПНЕ в Россию — что произошло в Ливии 15 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 15 апреля 2021 года и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 15 апреля 2021 года.

Поездка в Россию        

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба прибыл в Москву с рабочим визитом. В состав делегации вошли глава МИД Наджла Манкуш, министр нефти и газа Мухаммед Аун и другие.

В аэропорту их лично встретил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Далее российский лидер Владимир Путин обсудил с ливийским политиком развитие двусторонних отношений в различных сферах. Глава государства выразил готовность содействовать стабилизации ситуации в североафриканской стране.

Абд аль-Хамид Дабиба, в свою очередь, поблагодарил президента РФ за поставку вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции.

Позже член Совета безопасности России Николай Патрушев принял главу переходного Правительства национального единства. Стороны обсудили борьбу с террористическими группировками и договорились сотрудничать по линии специальных служб и правоохранительных органов.

Премьер-министр Ливии также встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным. По словам главы кабинета министров, Москва заинтересована в конструктивном взаимодействии с временной властью североафриканского государства под руководством Абд аль-Хамида Дабибы во всех сферах, начиная от торгово-экономического сотрудничества и заканчивая сельскохозяйственной.

Во время рабочего визита в РФ ливийский премьер также пообщался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Стороны обсудили возвращение российских компаний в Ливию, открытие в Триполи посольства РФ, а также двустороннее сотрудничество.

Внутренняя политика

Председатель Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи напомнил, что орган не может подписать международные соглашения в соответствии с дорожной картой Ливийского форума политического диалога (ЛФПД).

Таким образом, он опроверг слухи о подготовке к подписанию морского договора с Грецией.

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба заявил об объединении 80% государственных институтов. По его словам, остались только военные.

Экономика

Министр экономики и торговли Правительства национального единства Мухаммад аль-Хувейдж подчеркнул необходимость пересмотра 26 соглашений с Турцией. Эти документы касаются инвестиционной политики и восстановления разрушенных городов североафриканского государства.

Новостные источники сообщают о заключении соглашения между Ливией и Турцией на строительство нового пассажирского терминала на территории международного аэропорта Триполи. В документе предположительно стоит подпись премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы. Официального подтверждения этой информации нет.

National Oil Corporation (NOC) перевела 5,8 миллиарда долларов нефтяных доходов в Центральный банк Ливии в Триполи.

Общество

Посол Ливии в Италии Омар Аль-Тархуни во время встречи с заместителем министра иностранных дел Манлио Ди Стефано в Риме поднял вопрос визового режима между двумя государствами. Он призвал чиновника рассмотреть возможность упрощения процедуры получения Шенгена для поездок граждан в Европу.

Паспортный стол вновь открыл свои двери для граждан Сирта. Местные жители поспешили занять очередь для получения документа, удостоверяющего личность.

ливия дайджест
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Новости партнеров
Все новости / Весь мир / Визит премьер-министра ПНЕ в Россию — что произошло в Ливии 15 апреля
Рейтинг@Mail.ru