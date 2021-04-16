Как СБУ запугивают украинцев на границе с Россией

Москва, 16 апреля. Авторы популярного Telegram-канала сообщили об учениях Службы безопасности Украины, которые проводятся в Харьковской области на границе с Россией, об этом пишет «Newsfront».

«В Харьковской области стартовали «антитеррористические учения» СБУ, которые могут продлиться более месяца. При этом в ходе «учебных» мероприятий украинские чекисты используют боевое оружие и военную технику», — сообщает канал.

По данным канала, именно благодаря «учениям», сотрудники СБУ получили полномочия перекрывать целые районы, ограничивать движение транспортных средств и пешеходов, беспрепятственно проводить обыски людей, их автомобилей и даже жилищ. Все это в большей степени напоминает режим АТО вблизи российских границ.

Авторы Telegram-канала считают, что Киев опасается пророссийского потенциала харьковчан, где появились первые очаги сопротивления «майдановской власти».

«По факту в разгар напряжения на Донбассе под видом «учений» СБУ проводит массовые акции запугивания мирного населения Харьковской области», — указали авторы.

В январе 2021 года на Украине был принят законопроект о реформе СБУ, который, как и следовало ожидать, полностью соответствовал большинству рекомендаций западных соглядатаев. По прогнозам украинских депутатов и аналитиков, на Украине вскоре появится новая современная спецслужба.

А все потому, что украинский парламент поддержал реформу Службы безопасности Украины (СБУ), приняв законопроект об изменениях в ведомстве в первом чтении 28 января 2021 года. Новый закон, помимо того, что разграничивает контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, также направлен на укрепление контрразведывательных и антитеррористических функций, а также усиливает возможности противодействия информационным атакам против Украины.

Ранее сообщалось, как СБУ «нарыли» интересный компромат на действующего украинского президента Владимира Зеленского.