Стали известны подробности исчезновения шестилетнего мальчика в Оби

Новосибирск, 16 апреля. Сотрудники аварийно-спасательной службы не уверены, что шестилетний мальчик, без вести пропавший в районе реки Власихи, мог утонуть в водоеме, передает источник ФАН.

По предварительным данным, мама ребенка ушла в магазин, мальчик остался один, взял велосипед и пошел на улицу. На берегу реки он был с друзьями. Со слов подростков, когда они разошлись, пропавший остался один. Позднее очевидцы нашли только велосипед, никто не видел, чтобы мальчик заходил в воду.

В настоящий момент прочесывают окрестности. Водолазы пока прекратили работу, обследовав все дно Власихи, сообщало Федеральное агентство новостей. Следов пропавшего шестилетнего ребенка пока не нашли.