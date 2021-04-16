Новая Lada Vesta FL будет укомплектована светодиодной оптикой

Москва, 16 апреля. Выпуск обновленной Lada Vesta ожидается в 2022 году. В модели будут установлены светодиодные фары и фонари.

СМИ сообщили об этом на основании опубликованных в социальной сети «ВКонтакте» фотографий прототипов модели. Ранее рестайлинговая Vesta была замечена только днем. Тестовые прототипы флагмана АвтоВАЗа замаскированы плотной камуфляжной пленкой, через которую можно рассмотреть LED-оптику, видоизмененные бамперы и радиаторную решетку. Их вид будет отличаться в зависимости от версии, например, у Cross и SW Cross «рисунок» будет крупноячеистым, пишет издание «Автоновости дня».

В салоне обновленной Vesta должны появиться новые дверные карты, мультимедийная система с вертикальным дисплеем и другая приборная панель.

АвтоВАЗ ранее снял с производства двигатель мощностью 122 лошадиных силы. Завод отказался от него ввиду непопулярности.