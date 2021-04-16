У Вашингтона два фронта: какой защищать, а какой отдать?

Международная военно-политическая обстановка последних дней — как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — ставит США в весьма незавидное положение.

С одной стороны, Америка нагнетает военную истерию вокруг Донбасса, подогревая украинское руководство обещаниями военной поддержки, если Киев предпримет попытку силовым путем решить вопрос непризнанных республик. С другой — в Азии на фоне активности Народно-Освободительной Армии Китая (НОАК) в отношении Тайваня и спорных островных территорий происходит заметное падение авторитета США как надежного союзника и защитника. В этом качестве Вашингтон позиционировал себя длительное время.

Проигрышный расклад

Попытка оказать давление на Россию с целью дистанцировать ее армию от вмешательства в конфликт на Донбассе в случае наступления ВСУ должного эффекта не возымела. Более того — ВС РФ в рамках объявленных учений достаточно быстро произвели грандиозную передислокацию войск из внутренних военных округов на наиболее подверженные угрозе направления донбасского кризиса. Они создали настолько мощный военный кулак, что все заинтересованные стороны быстро поняли: шутки кончились, а русский медведь сменил милость на гнев.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на создание у границ мощной войсковой группировки ВСУ и группировки НАТО, которая включает в себя 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц боевой техники, Москва была вынуждена передислоцировать две общевойсковые армии и три соединения ВДВ.

На западные рубежи России переброшены две армии и три соединения ВДВ для выполнения учебно-боевых задач в рамках проверки боеготовности - С.К. Шойгу pic.twitter.com/RUInXSeyum — Донбасс Сегодня (@DonbassSegodnya) April 13, 2021

Переброска войск нашла отклик у западных политиков, которые призвали Россию вернуть военных в пункты постоянной дислокации. На это в Москве резонно заметили, что на своей территории войска могут перемещаться куда угодно и в каких угодно количествах и это не должно так остро беспокоить другие страны. Если, конечно, эти западные страны не замыслили ничего плохого в отношении России, и данная военная группировка эти замыслы разрушила — так и хочется добавить к сказанным словам.

Осознав, что расклад сил явно не в пользу Украины и ее кураторов, в Вашингтоне тут же постарались изменить стратегию. Президент США Джо Байден инициировал телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, после которого (совпадение?) идущие на всех парах в Черное море «на помощь Украине» два ракетных Aegis-эсминца DDG-75 Donald Cook и DDG-80 Roosevelt с огромным боекомплектом крылатых ракет вдруг резко развернулись в обратную сторону. Этот жест оставил президента Украины Владимира Зеленского и его команду в глупом недоумении.

Однако сосредоточение в Европе американских и других сил НАТО продолжается. Как заявил Сергей Шойгу, оно происходит на двух основных направлениях — Причерноморском и Балтийском, откуда войска Альянса и пытаются создать напряжение у российских границ.

Дилемма США

В свою очередь Китай, не провоцируя особой шумихи, фактически завершил подготовительные мероприятия по высадке своих войск на Тайвань. Это создает неимоверное военно-политическое напряжение для США, которые в Азиатско-Тихоокеанском регионе позиционируются в качестве основного заступника всех «обездоленных» — Тайваня, Японии, Южной Кореи, Филиппин и некоторых других государственных образований, фактически являющихся некими «протекторатами» Соединенных Штатов, которым последние гарантировали защиту от внешних угроз.

China sent 25 warplanes into Taiwan's air defense identification zone Monday, the largest breach of that space since the island began regularly reporting such activity in September, Taiwan's Defense Ministry said https://t.co/o3jWwugUDQ — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 13, 2021

Выходит, что в настоящий момент у США образовалось два фронта, где они могут получить неотразимый удар. С одной стороны, это Украина, в отношении которой есть четкое понимание, что в случае вступления за Донбасс российской армии Незалежная просто утратит свою государственность и перестанет для Вашингтона играть роль площадки для нападок на РФ. С другой — это Тайвань, который США целенаправленно поддерживали политически и напитывали новейшими видами оружия в рамках «военно-технического сотрудничества». Они создали постоянную точку напряжения для Китая, чем в значительной мере ограничивали Поднебесную в экспансии своего влияния на страны АТР.

Теперь же может полыхнуть как на Украине, так и на Тайване — с весьма минорными для американцев последствиями. Но самое для США печальное то, что полыхнуть может сразу в двух местах — и там, и там. А за два направления в разных концах мира они точно воевать не смогут — по крайней мере так, чтобы одержать победу. По зубам получить — это запросто. И в Вашингтоне это знают. Потому Байден и звонит срочно Путину, потому и бегут Aegis-эсминцы подальше от Черного моря.