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СМИ раскрыли, какая страна НАТО может превратиться в главного союзника России
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Политика

СМИ раскрыли, какая страна НАТО может превратиться в главного союзника России

Франция не боится идти наперекор НАТО и может стать главным союзником России. Подобного мнения придерживается политолог Уриэль Араухо.

Вашингтон, 16 апреля. Франция не боится идти наперекор НАТО и может стать главным союзником России. Подобного мнения придерживается политолог Уриэль Араухо.

Париж продолжает взаимодействовать с Североатлантическим альянсом, однако французская сторона все чаще вступает в конфликты как с США, так и с НАТО. В качестве примера эксперт привел поддержку Греции во время обострения с Турцией. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее уже заявлял о «смерти мозга» Альянса, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на портал InfoBrics. Некоторые сравнивают Макрона и Шарля де Голля, который стремился вывести Францию из состава Альянса.

Параллельно с ухудшением отношений с США и НАТО, Франция постепенно идет по пути сближения с Россией. Сотрудничество налажено и по вопросам международной безопасности. Макрон нередко общается с президентом РФ Владимиром Путиным, обратил внимание политолог. В итоге Франция может превратиться в главного союзника России.

У французской стороны никогда не было того, что можно назвать «менталитетом НАТО», считает Араухо. Действия Макрона являются явным доказательством того, что Франция способна пойти наперекор остальному Западу для защиты собственных интересов.

Аналитики из США ранее указали на мощь российской артиллерии, которая превосходит образцы НАТО. Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец раскрыл сильные и слабые стороны Альянса, передает «Царьград».

Эммануэль Макрон нато франция
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