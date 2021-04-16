Водолазы продолжат искать ребенка на дне Власихи после спада уровня воды

Новосибирск, 16 апреля. Спасатели обследовали дно реки в поисках пропавшего шестилетнего мальчика. Ребенка пока обнаружить не удалось.

Через два дня сильное течение реки спадет, и водолазы отправятся на повторное исследование водоема, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Поиски шестилетнего мальчика продолжаются. По одной из версий, его унесло в коллектор реки Власиха паводковыми водами.

Спасательные службы и волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» прочесывают окрестности. В прокуратуре сообщили о найденном рядом с водоемом велосипеде ребенка. Следственный комитет по факту утопления мальчика возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Без вести пропавшего водолаза-любителя ищут в Охотском море, сообщал ФАН.