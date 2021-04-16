Зеленский уверяет, что запрашивал разговор с Путиным

Киев, 16 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что запрашивал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом политик рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro. По его словам, он запросил звонок Путину, когда погибли четыре украинских солдата, а двое получили ранения. Зеленский добавил, что попросил руководителя офиса президента связаться с Россией, так как он хотел пообщаться с Путиным.

«Но они не подтвердили разговор — разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я же помню», — уверен президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что противодействие строительству «Северного потока — 2» является вопросом войны, а не бизнеса. Политик попытался обвинить Москву в том, что российская сторона якобы ведет «энергетическую войну» против Украины.