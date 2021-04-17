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Константин Лопушанский в беседе с ФАН поздравил Леонида Мозгового с днем рождения
ТАСС  /  Шамуков Руслан
Общество

Константин Лопушанский в беседе с ФАН поздравил Леонида Мозгового с днем рождения

По словам режиссера, артиста отличает не только безупречный профессионализм, но и высокая культура личности.

Советский и российский актер театра, кино и литературной эстрады Леонид Мозговой сегодня празднует свой 80-й день рождения. В беседе с ФАН юбиляра поздравил с этим прекрасным событием кинорежиссер и сценарист Константин Лопушанский.

«Я от всей души желаю Леониду Павловичу долгих лет жизни, здоровья. Множество новых ролей. Я знаю, что сейчас он преподает там же, где и я, в нашем институте кино и телевидения. Пусть у него будет масса новых замечательных учеников. Надеюсь, что они смогут продолжать его прекрасные питерские традиции», — сказал кинорежиссер.

Константин Лопушанский отметил, что, по его мнению, выделяет артиста на фоне ряда его коллег по творческому цеху.

«На мой взгляд, Леонид Павлович — замечательный, совершенно уникальный актер. Прежде всего, это человек очень высокой культуры. Это, прямо надо сказать, нечасто встречается сегодня, в том числе и в актерской среде. Это [качество] всегда обращает на себя внимание», — подчеркнул собеседник ФАН.

Константин Лопушанский в беседе с ФАН поздравил Леонида Мозгового с днем рождения
ТАСС  / Шамуков Руслан

В завершение он поделился своими впечатлениями от совместной работы в проектах «Гадкие лебеди», «Роль».

«У него огромный опыт погружения в очень серьезные роли, удивительные характеры. Он умеет создать очень глубокий образ. Не буду перечислять все его роли, они известны. Что же касается нашего с ним сотрудничества, оно всегда было огромной радостью. Речь идет не только о творческой работе, которая у него всегда была идеальной, но и об общении», — подытожил Константин Лопушанский.

Ранее актриса Алиса Хазанова в беседе с ФАН поздравила с днем рождения кинорежиссера Николая Хомерики.

мозговой лопушанский
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