Экс-чиновник Пензы за деньги продавал занятые места на кладбище

Пенза, 16 апреля. Бывший начальник отдела Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Пензы обвиняется в получении взяток от ритуальных агентств. Об этом сообщила пресс-служба региональной Прокуратуры.

Как стало известно ФАН, 38-летний мужчина регулярно получал денежные средства от десяти компаний, оказывающих ритуальные услуги. Взамен обвиняемый позволял им совершать повторные захоронения в могилы ранее умерших людей. Общая сумма взяток превысила 100 тысяч рублей.

«В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. После вручения ему обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд города Пензы», — уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее ФАН сообщал о задержании главы Пензенского района Сергея Козина, который был уличен в крупной взятке. В настоящий момент он арестован и ожидает решения суда.