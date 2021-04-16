Новые авто могут попасть под налог на роскошь в 2021 году

Москва, 16 апреля. В текущем году под повышенную ставку транспортного налога могут попасть новые автомобили. Эксперты рассказали, чего стоит ожидать российским автолюбителям.

Перечень моделей, попадающих в России под налог на роскошь, увеличивается с каждым годом. В 2021 году в список попадут не только премиальные европейские автомобили, но и модели ряда массовых брендов: японских и корейских.

Эксперты сообщили, что под повышенный налог попадают Kia Carnival и Kia Stinger, один из вариантов Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport практически во всех исполнениях и ряд других марок. Кроме того, аналитики попытались предугадать, какие машины будут относиться к списку налога на роскошь из тех, которые еще не представлены на российском рынке. По их мнению, дороже 3 миллионов рублей будут стоить Nissan Pathfinder, Volkswagen Teramont, Infiniti QX55 и QX60, а также Mercedes-Benz CLS.

В Германии, как выяснилось ранее, можно купить советский седан ГАЗ-24 «Волга» за 8,5 тысячи евро. Автомобиль 1983 года выпуска находится в прекрасном состоянии, уверяет автор объявления.