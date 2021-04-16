Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 13:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:00
Экономика
Володин считает важным сдерживать рост цен на отдых внутри России
12:59
Весь мир
Конференция в Дамаске: возможности и проблемы цифрового развития Сирии
12:54
Происшествия
Стали известны подробности исчезновения шестилетнего мальчика в Оби
12:50
Политика
Эстонский посол в РФ прибыл в МИД
12:49
Происшествия
Замглавы департамента правительства Москвы доставили в суд
12:49
Экономика
Новая Lada Vesta FL будет укомплектована светодиодной оптикой
12:48
Политика
СМИ раскрыли, какая страна НАТО может превратиться в главного союзника России
12:48
Видео
Независимые автосервисы просят защиты от иностранного влияния и монополии дилеров
12:46
Происшествия
Водолазы продолжат искать ребенка на дне Власихи после спада уровня воды
12:43
Политика
Зеленский уверяет, что запрашивал разговор с Путиным
12:43
Происшествия
Очевидцы сообщили об освобождении одного заложника в Тбилиси
12:41
Экономика
Новые авто могут попасть под налог на роскошь в 2021 году
12:41
Происшествия
Мальчик получил ожоги от утюга после «воспитания» отчимом в Кемеровской области
12:35
Общество
Первые партии вакцины от коронавируса «КовиВак» направлены в регионы России
12:34
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская закрутила новый роман после развода с иорданцем
12:34
Наука
Американские палеонтологи рассчитали количество живших на Земле тираннозавров
12:33
Политика
В США считают, что Киев может пострадать из-за водной блокады Крыма
12:31
Наука
В США разработали самую белую краску с эффектом охлаждения
12:31
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева сделала тату на глазах миллионов россиян
12:31
Политика
Соловьев рассказал о провале ФБК с данными пользователей Сети
Все новости
Новые авто могут попасть под налог на роскошь в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня»
Экономика

Новые авто могут попасть под налог на роскошь в 2021 году

В текущем году под повышенную ставку транспортного налога могут попасть новые автомобили. Эксперты рассказали, чего стоит ожидать российским автолюбителям.

Москва, 16 апреля. В текущем году под повышенную ставку транспортного налога могут попасть новые автомобили. Эксперты рассказали, чего стоит ожидать российским автолюбителям.

Перечень моделей, попадающих в России под налог на роскошь, увеличивается с каждым годом. В 2021 году в список попадут не только премиальные европейские автомобили, но и модели ряда массовых брендов: японских и корейских.

Эксперты сообщили, что под повышенный налог попадают Kia Carnival и Kia Stinger, один из вариантов Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport практически во всех исполнениях и ряд других марок. Кроме того, аналитики попытались предугадать, какие машины будут относиться к списку налога на роскошь из тех, которые еще не представлены на российском рынке. По их мнению, дороже 3 миллионов рублей будут стоить Nissan Pathfinder, Volkswagen Teramont, Infiniti QX55 и QX60, а также Mercedes-Benz CLS.

В Германии, как выяснилось ранее, можно купить советский седан ГАЗ-24 «Волга» за 8,5 тысячи евро. Автомобиль 1983 года выпуска находится в прекрасном состоянии, уверяет автор объявления.

налоги автомобили налог на роскошь транспортный налог
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Экономика / Новые авто могут попасть под налог на роскошь в 2021 году
Рейтинг@Mail.ru