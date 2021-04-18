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Единственный в мире храм святой Аллы восстанавливают в Пензенской области
Федеральное агентство новостей  /  Александр Мраморнов
Общество

Единственный в мире храм святой Аллы восстанавливают в Пензенской области

В небольшом селе Старой Потловке Пензенской области на протяжении семи лет активисты восстанавливают единственный в мире храм святой мученицы Аллы Готской

В небольшом селе Старой Потловке Пензенской области на протяжении семи лет активисты восстанавливают единственный в мире храм святой мученицы Аллы Готской. Он был построен в 1901 году известной землевладелицей и благотворительницей Надеждой Рихтер в память о погибшей от дифтерии 4-летней дочери Алле.

Автором идеи возрождения исторического сооружения является церковный историк и общественный деятель Александр Мраморнов. В интервью корреспонденту ФАН мужчина рассказал о прошлом, настоящем, и будущем проекта.

«Во время написания научной работы о епископе Гермогене я обнаружил его переписку с Надеждой Рихтер, которая и построила в Старой Потловке храм святой Аллы. Позже мне удалось познакомиться с ее потомками: с правнучкой и праправнучкой. В 2011 году я впервые посетил это село и увидел, что здание храма заколочено, у него нет верхушки, все вокруг в грязи. После того как мне показали исторические фотографии сооружения, я решил, что нужно заняться его восстановлением. Вот так это началось», — поделился попечитель храма.

Спонсорами недешевой реновации являются простые люди, которые регулярно совершают благотворительные пожертвования. Эти средства идут на покупку материалов, оплату работ высокопрофессиональных строительных бригад, приобретение таких обязательных атрибутов любого церковного сооружения, как иконы и колокола.

«Мы взяли здание храма в виде заколоченного сарая со старой кровлей советских времен. Внутри, на чердаке, находилось огромное количество голубиного помета. Мы начали с того, что в 2014 году все вычистили. После начали конструировать разрушенные навершия, главки, колокольню и купол. Осложняло ситуацию то, что по периметру здание находилось в слабом состоянии и нуждалось в укреплении металлическими стяжками. Тогда нам помогла Алла Пугачева, на пожертвование которой мы усилили несущую конструкцию», — рассказал Александр Мраморнов.

Единственный в мире храм святой Аллы восстанавливают в Пензенской области
Федеральное агентство новостей  / Александр Мраморнов

За годы восстановительных работ храм заметно преобразился. Титанический труд активистов принес свои плоды, и к 2019 году церковное сооружение было готово к приему гостей и паломников со всей России. 

«К 2015 году соорудили навершия, и здание стало похоже на исторический храм. В 2017 году закончили работу над кровлей, она у нас достаточно сложная. Тогда же на купол установили четыре иконы, написанные специальной краской, которая не выцветет на ветру и Солнце. В 2018 году приступили к восстановлению главок и крестов, построили алтарную стену. Наконец, в 2019 году храм стал действующим — там прошла первая божественная литургия. В прошлом году мы поставили звонницу, отремонтировали площадку на колокольне и теперь у нас из девять колоколов. Кроме того, восстановили историческую табличку «Церковь-школа святой Аллы». Она до революции была церковью-школой», — сообщил собеседник.

Однако останавливаться на достигнутом нельзя, считает Александр Мраморнов. В 2021 году активисты планируют облагородить прилегающую к храму территорию, восстановить сложные исторические окна, а также утеплить сооружение при помощи современных материалов. Далее последует декоративная обшивка колокольни и купола. 

Попечитель храма уверен, что возрождение исторического сооружения положительно скажется на привлечении в Старую Потловку туристов со всей России.

«В целом, мы стараемся выстроить такие условия, при которых в деревню стали бы приезжать туристы и паломники. Основная проблема в том, что люди не знают об этом месте», — резюмировал Александр Мраморнов.

Ранее ФАН сообщал, что в Тульской области возрождается некогда заброшенный храм конца XVIII века. Работы ведутся за счет частных пожертвований.

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