Мальчик получил ожоги от утюга после «воспитания» отчимом в Кемеровской области

Кемерово, 16 апреля. Житель Кузбасса задержан полицейскими за истязания пасынка. Преступление, по данным СК, произошло в апреле 2021 года.

Местный житель в момент издевательств был пьян. Он неоднократно прижигал утюгом руки и ноги 11-летнему мальчику. В результате пострадавший несколько дней не ходил в школу. Поэтому преподаватели забили тревогу и сами обратились в полицию, сообщила газета A42.RU.

Инспекторы ПДН, получив заявление от учителей, приехали проверить семью, так как она состоит на профилактическом учете. При проверке у ребенка нашли сильные ожоги на теле. В итоге его забрали из семьи и госпитализировали в больницу. В беседе с правоохранителями пострадавший подтвердил, что отчим всячески издевался над ним.

Ранее газета А42.RU сообщала, что злоумышленника уже задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Истязание». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.