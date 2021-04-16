Дмитрий Дибров: Телевизионщики интересны зрителю только до тех пор, пока «трут лампу»

Знаменитый советский и российский журналист Дмитрий Дибров признался ФАН, что лично его совсем не обижает упорное желание многочисленных блогеров тоже считать и называть себя журналистами.

Ведущий популярной интеллектуальной телепередачи Первого канала» «Кто хочет стать миллионером?» в эксклюзивном интервью рассказал подробности о своей книге «Раб лампы», которая совсем скоро выйдет в одном из ведущих отечественных издательств. Это одновременно биографичное и познавательное произведение в жанре новелл о самом любимом деле большей части жизни Диброва — телевидении — и обо всем, что с ним тем или иным образом связано.

«Наша страна была изолирована от мировых культурных процессов»

— Дмитрий Александрович, о чем ваша книга, что в ней самое главное?

— Смысл ее состоит в том, что мы — вроде бы всемогущие телевизионные люди. Но только до тех пор, пока «трут лампу», то есть пока мы интересны зрителю, пока они ее включают, эту самую лампу. Надо сказать, что я прекрасно помню тот этап развития телевидения, когда и впрямь была лампа, когда действительно пучок электронов бился о кинескоп. И вот так рождалось это изображение нас, телевизионных людей.

Однако как только лампу перестают тереть, никому мы больше и не нужны. Вот и приходится быть в рабской зависимости от этой лампы. Впрочем, данная телевизионная профессия — лично для меня призвание, служение, миссия, эгрегор, если хотите. Вот об этом моя книга.

пресс-служба первого канала /

— Вы в ней рассказываете какие-то личные истории или вообще о своем видении советского и российского телевидения?

— Дело в том, что никогда не было такого, чтобы рыба принадлежала рыбакам, сталь — сталеварам, а телевидение — телевизионщикам. Никогда! Кроме десяти лет в истории России в 90-х годах прошлого века. Это единственный период, когда мы действительно не имели хозяев над собой — ни идеологический отдел ЦК КПСС, ни толстосумов. Действовали только сообразно совести, убеждениям и принципам. И, разумеется, все сами изобретали заново. Как будто бы ничего не было в телевизионном мире до нас.

Это объясняется тем, что мы действительно ничего же не видели из-за стараний [многолетнего секретаря ЦК КПСС Михаила] Суслова и компартии — наша страна была изолирована от мировых культурных процессов.

Кстати, могу сказать, что сегодняшние видеоблогеры находятся приблизительно в том же самом положении. Они изобретают свои телевизионные приемы, свои телевизионные образы и персонажи так, как когда-то были вынуждены это делать мы. Но не на пустом месте!

Дело в том, что закономерности, механизмы всегда одни и те же. Они доносят тебя до экрана телевизора или компьютерного монитора — с помощью Останкинской башни или модема. Наш главный продукт всегда — телевизионный, «ютьюбный» или «инстаграмный», да любой, только один.

— Какой же?

— Слава! И только она.

— Кстати, о блогерах. Лично вас не обижает то, что все они поголовно считают себя журналистами?

— Нет, не обижает. Как только у человека возникает непреодолимое желание рассказать как можно большему числу других людей о том, что ему только что удалось разузнать, это уже журналист. Даже если его собеседники — бабки на лавке. Он ведь новость такого (!) масштаба раскопал — кто с кем живет, кто с кем пошел в кино и так далее…

Но даже если этим блогерам удалось разузнать, кто действительно совершил смертельное покушение на президента [США Джона] Кеннеди в 1963-м, и они побежали всем рассказывать, все это «однопорядковое» явление. Да, они тоже журналисты.

Кстати, в моей книге есть персонаж, которого действительно подозревали в том, что именно он убил Кеннеди, а не Ли Харви Освальд.

пресс-служба первого канала /

— Как интересно, заинтриговали! Скажите, вы же наверняка много рассказываете в книге о коллегах. Есть ли моменты, на которые, например, реальные люди могут обидеться?

— Есть такие моменты!

— Вот, дескать, Дибров написал здесь вот так, а здесь — эдак…

— Совершенно верно! Вот почему в книге, состоящей из нескольких новелл о телевидении, есть и авторский вымысел, однако есть и авторский домысел. Есть мемуаристика, но она крепко сплетена с вымышленными событиями и персонажами. Подобная работа, кстати, велась раньше уже не один раз.

В частности, если мы посмотрим на оскароносный фильм «Форрест Гамп», то обнаружим главного героя в одном кадре с Джоном Ленноном. Но это же неправда! Он там не был, конечно. А Леннон был. Но это для решения художественной задачи и неважно!

Или если мы посмотрим на прекрасную кинокартину режиссера Вуди Аллена «Зелиг», то вообще обнаружим, что вся история мира сделана именно этим персонажем. Что тоже неправда. Но фильм-то от этого не становится хуже!

Вот поэтому и у меня некоторые новеллы автобиографичны, а некоторые населены вымышленными персонажами. Где уж какие, — тут решать читателю. Есть некоторые герои, которых, если прямо назвать, можно и опозорить. Зачем?..

«Мы прекрасно знали, кого заменили»

— То есть вы пишите, что вот вроде бы он, да не он? Или, в принципе, она, да не она?

— Именно так. Я не называю всех фамилий. При этом останкинцы их, конечно, все равно тотчас же узнáют! В нашем цеху легко догадаются, о ком я пишу.

— Хотя без реальных персонажей, как я понимаю, тоже никак было не обойтись?

— Да. Кстати, надо сказать, что я ведь читал новеллы из этой книги самым разным малым худсоветам. Друзьям, которые собираются в моем доме. Среди них были коллеги и по программе «Взгляд» — Саша Любимов, и по «Авторскому телевидению» и передаче «Оба-На!» — Игорь Угольников и Валдис Пельш. Это весьма образованные и бескомпромиссные в своих оценках люди.

ТАСС / Сергей Бобылев

— И что они, как реагировали?

— Они смеялись в нужных местах! Это когда речь идет о тех или иных персоналиях, которых мы все очень хорошо знаем. Ибо мы вместе начинали ВИD и «Авторское телевидение», делали «Взгляд». Начинали телеканал ОРТ в том виде, в каком он потом существовал. И, конечно, мы прекрасно знали, кого заменили. Наше поколение, а я имею в виду [Владислава] Листьева, [Константина] Эрнста, [Леонида] Парфенова, [Андрея] Разбаша, Любимова и вашего покорного слугу, заменило советских телевизионных начальников. Мы же знали, в чьи кабинеты пришли. И все фамилии, естественно, сразу узнаем.

— Правомерно ли вообще сравнивать наше телевидение? Советское и российское. Какое-то из них, может быть, лучше, какое-то, может, хуже… Или это полная ерунда, и все зависит от данного конкретного времени?

— А вот вы, когда говорите «российское телевидение», какие годы имеете в виду? Моя книга как раз об уникальном телевидении 90-х. В том-то все и дело, что это всегда совершенно разное телевидение! Хотя по-прежнему — те же самые 25 кадров в секунду, и бегут картинки. Но есть огромные отличия!

Вы же наверняка знаете, что в СССР существовал всего один телевизионный канал! Да, был еще один, учебный, — там резали брюкву и учили говорить по-французски. Мы его, кстати, потом переделали в настоящий, полноценный, революционный телеканал.

В 90-е годы их было уже четыре! Это — ОРТ, РТР, московский и тот самый учебный. Потом на него «сел» канал НТВ.

И, наконец, есть третье, можно сказать, телевидение — от нулевых годов и до нынешних времен. Тут уже 200, 300, 400 каналов, включая спутниковые, «тарелочные», кабельные, «диджитальные»...

Так что, в принципе, нельзя сравнивать российское телевидение с советским. Это совсем разные вещи. Как говорится, семиотически разные.

Книга «Раб лампы», состоящая из 256 страниц, должна появиться в широкой продаже в мае. Сейчас на официальном сайте одного их книжных интернет-магазинов уже можно делать предзаказ. Произведение Дмитрия Диброва входит в серию «Лучшие медиа-книги».

Ранее стало известно, что телеведущий прошел через хирургическое вмешательство.