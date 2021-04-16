Пожилой педофил изнасиловал двух девочек в Пензенской области

Пенза, 16 апреля. Пенсионер из Пензы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек, возрастом семь и девять лет. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным СК, первый эпизод произошел в 2016 году. Воспользовавшись беспомощным состоянием 7-летней девочки, обусловленным малолетним возрастом, 71-летний педофил совершил ее изнасилование. Тогда преступление так и не было раскрыто. В 2019 году мужчина повторил те же действия, но уже по отношению ко второй 9-летней жительнице Пензы.

«Мужчине предъявлено обвинение, судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнила старший помощник руководителя регионального СК Татьяна Махницкая.

Ранее ФАН сообщал, что пензенские спасатели извлекли из реки под Пензой тело 90-летней женщины. Причину ее смерти установит судмедэкспертиза.