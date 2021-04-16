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Иран получил первую партию обогащенного до 60% урана
ПолитЭксперт  /  Хамид Муртаза
Весь мир

Иран получил первую партию обогащенного до 60% урана

Недавнее происшествие в Натанзе лишь ускорило развитие ядерной программы Ирана.

Тегеран, 16 апреля. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф заявил о получении в Иране ядерного материала со степенью обогащения 60%.

«Я с гордостью сообщаю, что в 00:40 молодые иранские ученые смогли получить урановый продукт с 60-процентным насыщением. Поздравляю отважный народ Ирана с этим успехом; воля иранского народа является чудотворной и сорвет любой заговор», — написал чиновник в Twitter.

Указ об ускорении обогатительных работ был издан руководством страны после инцидента на ядерном объекте в Натанзе 11 апреля. По предварительным данным, на предприятии случился взрыв, который вывел из строя внутреннюю систему электроснабжения, питающую центрифуги для обогащения.

Подробности произошедшего не разглашаются. Иран официально обвинил в произошедшем Израиль и заявил, что оставляет за собой право на ответный удар и расценивает произошедшее как акт «ядерного терроризма». Предположительно, диверсия была осуществлена усилиями спецслужбы «Моссад»

«Ответом Ирана станет месть израильскому режиму в соответствующее время», — сообщил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

Примечательно, что 60-процентная отметка была достигнута на этом же самом предприятии. Дело в том, что в течение нескольких дней Иран ввел в строй на объекте новые центрифуги, позволившие увеличить мощность завода на 50%. Для их питания была задействована аварийная система электроснабжения.

иран уран натанз
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