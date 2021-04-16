Иран получил первую партию обогащенного до 60% урана

Тегеран, 16 апреля. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф заявил о получении в Иране ядерного материала со степенью обогащения 60%.

«Я с гордостью сообщаю, что в 00:40 молодые иранские ученые смогли получить урановый продукт с 60-процентным насыщением. Поздравляю отважный народ Ирана с этим успехом; воля иранского народа является чудотворной и сорвет любой заговор», — написал чиновник в Twitter.

با افتخار اعلام میکنم در ساعت ۰۰:۴۰ نیمه‌شب گذشته ودر شب زیارتی سید الشهدا(ع)، دانشمندان جوان وخداباور ایرانی توانستند به محصول اورانیوم با غنای ۶۰درصد دست یابند.



این موفقیت رابه مردم شجاع ایران اسلامی تبریک می‌گویم؛ارادۀ ملت ایران #معجزه‌آفرین است وهر توطئه‌ای راخنثی خواهد کرد. — محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) April 16, 2021

Указ об ускорении обогатительных работ был издан руководством страны после инцидента на ядерном объекте в Натанзе 11 апреля. По предварительным данным, на предприятии случился взрыв, который вывел из строя внутреннюю систему электроснабжения, питающую центрифуги для обогащения.

Подробности произошедшего не разглашаются. Иран официально обвинил в произошедшем Израиль и заявил, что оставляет за собой право на ответный удар и расценивает произошедшее как акт «ядерного терроризма». Предположительно, диверсия была осуществлена усилиями спецслужбы «Моссад»

«Ответом Ирана станет месть израильскому режиму в соответствующее время», — сообщил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

Примечательно, что 60-процентная отметка была достигнута на этом же самом предприятии. Дело в том, что в течение нескольких дней Иран ввел в строй на объекте новые центрифуги, позволившие увеличить мощность завода на 50%. Для их питания была задействована аварийная система электроснабжения.