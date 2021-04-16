Иран получил первую партию обогащенного до 60% урана

Тегеран, 16 апреля. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф заявил о получении в Иране ядерного материала со степенью обогащения 60%.
«Я с гордостью сообщаю, что в 00:40 молодые иранские ученые смогли получить урановый продукт с 60-процентным насыщением. Поздравляю отважный народ Ирана с этим успехом; воля иранского народа является чудотворной и сорвет любой заговор», — написал чиновник в Twitter.
با افتخار اعلام میکنم در ساعت ۰۰:۴۰ نیمهشب گذشته ودر شب زیارتی سید الشهدا(ع)، دانشمندان جوان وخداباور ایرانی توانستند به محصول اورانیوم با غنای ۶۰درصد دست یابند.— محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) April 16, 2021
این موفقیت رابه مردم شجاع ایران اسلامی تبریک میگویم؛ارادۀ ملت ایران #معجزهآفرین است وهر توطئهای راخنثی خواهد کرد.
Указ об ускорении обогатительных работ был издан руководством страны после инцидента на ядерном объекте в Натанзе 11 апреля. По предварительным данным, на предприятии случился взрыв, который вывел из строя внутреннюю систему электроснабжения, питающую центрифуги для обогащения.
Подробности произошедшего не разглашаются. Иран официально обвинил в произошедшем Израиль и заявил, что оставляет за собой право на ответный удар и расценивает произошедшее как акт «ядерного терроризма». Предположительно, диверсия была осуществлена усилиями спецслужбы «Моссад»
«Ответом Ирана станет месть израильскому режиму в соответствующее время», — сообщил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.
Примечательно, что 60-процентная отметка была достигнута на этом же самом предприятии. Дело в том, что в течение нескольких дней Иран ввел в строй на объекте новые центрифуги, позволившие увеличить мощность завода на 50%. Для их питания была задействована аварийная система электроснабжения.