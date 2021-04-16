Первые партии вакцины от коронавируса «КовиВак» направлены в регионы России

Москва, 16 апреля. Первые партии еще одной российской вакцины от коронавирусной инфекции направили в регионы страны. Это третий препарат, который будут использовать в прививочной кампании.

Первые дозы вакцины «КовиВак» направлены в регионы России. Препарат разработали специалисты Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН». Об этом рассказал ТАСС директор центра Айдар Ишмухаметов.

Вакцина является цельновирионной инактивированной. Это третий российский препарат, который будут использовать для вакцинации населения вместе с «ЭпиВакКороной» от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «Спутником V» от НИЦ им. Гамалеи. Вакцину из Центра им. Чумакова будут постепенно отгружать и направлять потребителям.

До этого сообщалось, что коронавирус выявили у 8995 человек в 84 регионах России за последние сутки. Полностью выздоровели от заболевания еще 9109 граждан.