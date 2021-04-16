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Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская закрутила новый роман после развода с иорданцем
Пресс-служба Comedy Club
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская закрутила новый роман после развода с иорданцем

Актриса Надежда Ангарская, известная зрителям по шоу Comedy Woman, раскрыла некоторые подробности личной жизни. Звезда завела новые отношения после развода с иорданцем.

Москва, 16 апреля. Актриса Надежда Ангарская, известная зрителям по шоу Comedy Woman, раскрыла некоторые подробности личной жизни. Звезда завела новые отношения после развода с иорданцем.

Ангарская была замужем за уроженцем Иордании шесть лет, в браке у пары появился сын Давид. После расставания с супругом артистка закрутила новый роман, но личность своего избранника скрывает.

«Я не буду говорить имени моего мужчины. Рядом с ним мне хочется быть женщиной», — отметила звезда Comedy Woman.

Пресс-служба Comedy Club  / 

Актриса рассказала, что ее возлюбленный из России, но тоже мусульманин. Избранник помогает Ангарской в работе и других ситуациях, но при этом не лезет в ее творчество. Новый мужчина во всем поддерживает артистку и не проявляет ревность.

«Я ему скидывала Stories, где нахожусь в тренажерном зале, и спрашивала, можно выложить их в микроблог. Он смеялся. Говорил: «Конечно, можно». Я надеюсь, что мой ребенок увидит правильное отношение мужчины и женщины», — поделилась Ангарская в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Звезда Comedy Woman признавалась, что не была счастлива в браке с иорданцем. Супруг актрисы оказался тираном, постоянно унижавшим ее и не дававшим развиваться творчески.

актриса ангарская сomedy woman
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