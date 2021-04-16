Американские палеонтологи рассчитали количество живших на Земле тираннозавров

Беркли, 16 апреля. Применение одного из основных эмпирических принципов экологии, закона Дамута, позволило палеонтологам определить популяцию тираннозавров.

Специалисты Калифорнийского университета в Беркли рассчитали примерную численность тираннозавров — одного из самых узнаваемых видов древних ящеров, исчезнувшего 66 миллионов лет назад. Результаты научного исследования были приведены в издании Science.

В рамках исследования палеонтологами был применен принцип, названный законом Дамута. Он гласит, что чем крупнее существо, тем ниже плотность его популяции. Ученым оставалось лишь выяснить средний вес тираннозавра. В результате подсчетов стало ясно, что он составлял около 5200 килограммов.

Согласно опубликованным итогам работы, численность тираннозавров за все время их существования составила примерно 2,5 миллиарда особей. Палеонтологи отмечают, что эта цифра довольно мала.

Ранее сообщалось, что в палеолесах Китая обитали древние птерозавры, обладавшие противопоставленным пальцем на лапах. Этот признак свойственен хамелеонам, некоторым птицам и ближайшим родственным человеку животным.