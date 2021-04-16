В США считают, что Киев может пострадать из-за водной блокады Крыма

Вашингтон, 16 апреля. Украина может пострадать на фоне своего решения перекрыть Северо-Крымский канал, заявили аналитики американского издания OWP.

По словам авторов материала, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее назвал действия украинской стороны попыткой геноцида. Он процитировал резолюцию Генассамблеи ООН 2010 года о том, что право на воду является условием для реализации других прав человека, пишет «ПолитРоссия».

Эксперты отметили, что Киев объяснил водную блокаду желанием ограничить доступ к водным ресурсам российским военным, размещенным на территории Крымского полуострова. Однако такая позиция спорна и грозит Правительству Украины неприятностями в будущем.

«Невозможно ограничить доступ российской армии к воде из Днепра, обеспечив при этом снабжение населения», — заявили журналисты.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Ранее министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов заявил, что на решение проблем вододефицита и водоотведения полуострову было выделено с начала выполнения государственной программы 165 млрд рублей. По его словам, эти средства пойдут на строительство 97 объектов водоснабжения и водоотведения, восемь из которых сегодня уже реализованы. Помимо этого, также будет построено 14 объектов водообеспечения, два из них уже введены в эксплуатацию.