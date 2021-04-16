В США разработали самую белую краску с эффектом охлаждения

Вашингтон, 16 апреля. Американские ученые смогли создать самую белую краску на основе сульфата бария, которая способна сохранять температуру ниже окружающей среды.

Специалисты из Университета Пердью разработали краситель, который отражает 98% видимого излучения, а также волны инфракрасной части спектра. Предыдущие образцы белого колора отражали максимум до 95%.

Однако основной целью исследователей была возможность перспективной экономии энергии благодаря уменьшению затрат на кондиционирование. В ходе экспериментов полученный белый цвет, нанесенный на поверхности специальных объектов, позволял сохранить температуру на 4,5 градуса ниже окружающей среды даже в условиях жаркой и солнечной погоды.

Ученые из Калифорнийского университета ранее смогли обнаружить природный синий пигмент в красной капусте. Находка позволит заменить использующиеся сейчас искусственные красители.

Кроме того, старшеклассница из США создала изменяющие цвет хирургические нити для выявления инфекции в ране, передает «Ридус». В основу ее изобретения лег свекольный сок.