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Лариса Гузеева сделала тату на глазах миллионов россиян
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева сделала тату на глазах миллионов россиян

Актриса, ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева удивила своих коллег и зрителей, решив сделать татуировку в эфире передачи на глазах миллионов россиян.

Москва, 16 апреля. Актриса, ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева удивила своих коллег и зрителей, решив сделать татуировку в эфире передачи на глазах миллионов россиян.

Одна из невест очередного выпуска «Давай поженимся!» продемонстрировала свой талант в набивании рисунков на тело человека. Эпатажная ведущая тоже захотела украсить себя небольшой татуировкой, чем немало удивила коллег, в частности сваху Розу Сябитову.

На такой шаг Гузеева осмелилась ради сына. Таким образом она сделала своеобразный подарок наследнику в преддверии дня рождения, который он отметит 19 апреля.

«Я решила сделать. Смотреть — это не мой почерк. У моего сына день рождения. Принесите мне авторучку и листок, я скажу, что мне [сделать]», — заявила ведущая.

Тату-мастер нанесла на кожу актрисы инициалы «Л и Г», между которыми разместила маленькое алое сердце. Г — первая буква имени старшего сына Гузеевой Георгия. Ведущая родила его в браке со вторым мужем Кахой Толордава в 1992 году.

Prt Scr youtube.com  / Давай поженимся!

Гузеева с недавнего времени является одной из ведущих нового проекта под названием «ТикТок талант». Ранее она резко высказалась в адрес новых коллег по площадке, отказавшись давать им советы.

тату гузеева давай поженимся
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