Москва, 16 апреля. Почти 530 тыс. пользователей Сети оказались в слитой базе «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом в РФ). Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьев.

Журналист иронично представился в своем Telegram-канале блогером Алексеем Навальным и сообщил о провале ФБК. По его словам, среди слитых данных оказались электронные почты россиян, время регистрации и подтверждения. Некоторые граждане получили письма от хакеров с приложенным архивом, который содержит базу сторонников фонда.

«Были ли слиты адреса меток, оставленных на карте, не сообщается», — добавил Соловьев в конце поста.

Директор ФБК Иван Жданов подтвердил эту информацию. Сотрудник организации Навального попытался оправдать слив данных и отметил, что фамилии и имена в архивы не попали. Он посоветовал россиянам отправлять все письма от злоумышленников в спам.

Профессор ВШЭ Олег Матвейчев в комментарии Федеральному агентству новостей подтвердил, что ФБК могут признать экстремистской организацией. Следственные органы озвучат итог соответствующей проверки.