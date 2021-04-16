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Леонид Агутин назвал главные недостатки шоу «Голос»
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0
Шоу-бизнес

Леонид Агутин назвал главные недостатки шоу «Голос»

Певец и композитор Леонид Агутин рассказал о проблемах шоу Первого канала «Голос», на котором он долгое время был наставником.

Москва, 16 апреля. Певец и композитор Леонид Агутин рассказал о проблемах шоу Первого канала «Голос», на котором он долгое время был наставником.

В первую очередь музыкант признался, что ему не нравится формат проекта. По мнению Агутина, конкурс исполнителей постепенно стал похож на спортивное соревнование. Одним из главных недостатков шоу, как считает певец, стала оценка данных певцов зрителями, которые не являются профессионалами.

«В «Голосе» в результате соревнуются те, кто поет громче. То есть ценится не исполнительское мастерство, а именно вот так называемый пресловутый вокал. В котором, на самом деле, никто ничего не понимает», — заявил композитор в эфире YouTube-шоу «Личные связи».

1tv.ru  / Prt Scr

Еще одна проблема «Голоса», по словам Агутина, — это пристальное внимание к участникам во время проекта и потеря интереса после окончания сезона. Как только конкурс завершается, публика продолжает слушать ту музыку, которую предпочитала и раньше, уверен музыкант.

«Когда заканчивается шоу, человек садится в свою машину, вставляет диск Елены Ваенги, и в его жизни ничего не меняется», — заключил композитор.

Зрители «Голоса» не всегда довольны решениями наставников проекта. Например, поклонники детской версии конкурса раскритиковали рэпера Басту после выбора первых финалистов.

шоу голос агутин певец
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