Более 30 пожарных расчетов пытаются потушить подстанцию на юге Пекина

Пекин, 16 апреля. Огонь охватил трансформаторную подстанцию в районе Фэнтай. На данный момент борьбу с возгоранием ведут спасатели.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 12:17 по местному времени. В нем говорилось, что огонь стремительно распространяется по подстанции в районе Фэнтай на юге Пекине. О площади пожара не сообщалось.

На борьбу с огнем были направлены 35 расчетов спасателей. В настоящее время они пытаются локализовать возгорание, чтобы затем приступить к ликвидации его отдельных очагов. Обстоятельства и причины случившегося выясняют правоохранители.