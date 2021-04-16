Лукашенко анонсировал встречу с Путиным 22 апреля в Москве

Минск, 16 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ориентировочную дату встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Лукашенко, он договорился с Путиным о встрече ориентировочно на 22 апреля. Переговоры двух лидеров состоятся в Москве. Политик отметил, что разговор о предстоящей встрече состоялся с Путиным накануне.

«Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем», — сообщил белорусский лидер представителям СМИ.

Ранее сообщалось, что в Минск 16 апреля с официальным визитом прилетел премьер-министр России Михаил Мишустин. В Белоруссии он проведет встречу с Александром Лукашенко, а также с белорусским коллегой Романом Головченко.