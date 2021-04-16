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Салон городского автобуса с людьми залило кипятком в Новосибирске
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков
Происшествия

Салон городского автобуса с людьми залило кипятком в Новосибирске

Горячая вода подступила к ногам пассажиров общественного автобуса во время движения транспорта в Новосибирске. В результате инцидента никто не пострадал.

Новосибирск, 16 апреля. Горячая вода подступила к ногам пассажиров общественного автобуса во время движения транспорта в Новосибирске. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам очевидцев, в транспорте в какой-то момент пол начало заливать кипятком и салон заволокло густым паром. По предварительной информации, причиной ЧП стал перегрев двигателя, который «закипел».

Многие новосибирцы были сильно напуганы произошедшим, однако никто в результате происшествия не пострадал. Все обстоятельства и детали инцидента устанавливаются.

Около петербургского ТЦ несколько автомобилей провалились в яму из-за прорыва трубы с горячей водой, сообщало Федеральное агентство новостей.

пассажиры кипяток салон автобуса
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