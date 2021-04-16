Полиция оцепила место захвата заложников в Тбилиси

Тбилиси, 16 апреля. Неизвестные лица ворвались в филиал Банка Грузии и взяли несколько заложников. Сейчас на месте ЧП работают полицейские.

Кредитное учреждение, которое захватили вооруженные злоумышленники, расположено в столичном районе Авлабари. По словам очевидцев, пока выстрелов слышно не было. Район, где находится банк, оцеплен грузинскими правоохранителями.

В настоящее время стражи порядка пытаются связаться с захватчиками, чтобы добиться освобождения заложников. Сами злоумышленники пока никаких требований не выдвигали. Помимо полицейских на месте ЧП дежурят медики, чтобы при необходимости своевременно оказать помощь заложникам.