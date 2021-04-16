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В Китае рассказали о «красной черте» для Украины в отношениях с Россией
pixabay.com
Политика

В Китае рассказали о «красной черте» для Украины в отношениях с Россией

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 12:26
Аналитик китайского издания «Хуаньцю шибао» Чжан Хун рассказал о «красной черте» для Киева, перейдя которую отношения с Москвой могут ухудшиться.

Пекин, 16 апреля. Аналитик китайского издания «Хуаньцю шибао» Чжан Хун рассказал о «красной черте» для Киева, перейдя которую отношения с Москвой могут ухудшиться.

Украина стремится войти в состав НАТО, так как в Киеве считают Североатлантический альянс единственной силой, способной противостоять России, пишет Чжан Хун. Так как Москва не намерена позволять размещать военные базы Альянса у своих границ, она предупреждает Украину о том, что своим членством в составе военного блока Киев «перейдет красную черту» — Россия не станет терпеть, пишет «НьюИнформ».

Зарубежный эксперт отмечает, что в 2021 году режим тишины в Донбассе в очередной раз потерпел фиаско, на фоне чего на Украине ведутся разговоры о скорейшем вступлении в НАТО. Более того, украинский лидер Владимир Зеленский видит в этом единственный способ урегулировать конфликт.

По мнению Хуна, контакт Киева с Альянсом только ухудшит геополитическую ситуацию в Европе, что станет причиной дальнейшей эскалации в противостоянии России и стран военного блока. С учетом того, что главный приоритет Москвы — геополитическая безопасность на пограничных территориях, с приходом власти в США Джо Байдена безопасность на Западе стала контролироваться жестче. Соответственно, из-за растущего влияния Альянса на Украине в Москве неоднократно выражали обеспокоенность по поводу перспектив расширения военных баз НАТО до границ с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от французского коллеги Эммануэля Макрона «нового уровня отношений», так как для этого «настало время», пишет «Царьград». По мнению политолога Владимира Соловейчика, в НАТО не принимают страны, не имеющие полного контроля над своими границами и своими территориями, не обладающими полным суверенитетом.

Украина россия нато
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