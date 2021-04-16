Зеленский назвал строительство «Северного потока — 2» вопросом войны

Киев, 16 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противодействие строительству «Северного потока — 2» — это вопрос войны, а не бизнеса.

Соответствующее заявление украинского лидера было обнародовано на официальном сайте главы государства. Зеленский обвинил Москву в том, что российская сторона ведет энергетическую войну против Украины. По словам президента, как и в любом другом конфликте, в этом случае «кто-то точно проиграет».

«Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. <...> Если «Северный поток —2» достроят, то проиграет не только Украина», — утверждает Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что завершение строительных работ в отношении газопровода зависит от позиции США и европейских государств. По его словам, страны ЕС все еще не сформировали единой позиции по проекту.

Ранее экономист Александр Разуваев отметил, что прямые финансовые потери Украины от прекращения российского транзита газа составляют около 3 миллиардов долларов. По мнению лидера запорожского движения «Славянская гвардия» Владимира Рогова, «Северный поток — 2» может не только лишить Киев транзитных денег, но и вызвать развал Украины, пишет «Царьград».