Форварда юниорской сборной России Мирошниченко отказались пускать на ЧМ в США

Вашингтон, 16 апреля. Власти Соединенных Штатов Америки не разрешили въехать на территорию страны нападающему юниорской сборной России по хоккею Ивану Мирошниченко.

Один из лидеров юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко пропустит чемпионат мира в Техасе. Турнир пройдет с 27 апреля по 7 мая. Миграционная служба США по неизвестным причинам отказалась пускать 17-летнего нападающего «Омских ястребов» в страну.

Хоккеист признался, что был шокирован новостью об отказе в выдаче визы. Стоит отметить, что перед подписанием контракта с клубом из Омска Мирошниченко мог продолжить карьеру в одной из лиг Северной Америки.

Ранее российского арбитра Сергея Лапочкина отстранили от любой футбольной деятельности на 90 дней. Соответствующее решение было принято УЕФА.