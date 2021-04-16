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Изнасиловавший и ограбивший россиянку гражданин Латвии приговорен к тюрьме
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Происшествия

Изнасиловавший и ограбивший россиянку гражданин Латвии приговорен к тюрьме

Курск, 16 апреля. В силу вступил приговор в отношении 54-летнего жителя Латвии, который совершил разбойное нападение на женщину из Курска.

Курск, 16 апреля. В силу вступил приговор в отношении 54-летнего жителя Латвии, который в 2011 году совершил разбойное нападение на женщину из Курска и продолжительное время скрывался от полиции и суда за рубежом. Все это время он жил в Германии и работал поваром в спортбаре.

Суд признал латвийца виновным в том, что 15 августа 2011 года в городе Курске на перекрестке улиц Волорадского и Можаевской он совершил нападение на женщину. Мужчина угрожал курянке ножом, применил к ней насильственные действия, забрал деньги из ее кошелька, отобрал смартфон и золотое кольцо. После произошедшего злоумышленник покинул Россию.

До этой ситуации мужчина совершил еще несколько аналогичных преступлений. Он договаривался с женщинами о встрече, на которой якобы они должны были обсуждать вопросы о трудоустройстве, и после грабил их.

После произошедшего преступления в Курске злоумышленника объявили в международный розыск. В 2019 году латвиец был задержан, экстрадирован в РФ и заключен под стражу.

Судебный приговор в виде семи лет лишения свободы в колонии строго режима вступил в силу.

Ранее ФАН сообщал, что двадцатилетнюю курянку обвинили в совращении пятнадцатилетнего подростка. Известно, что интимная связь между ними произошла в июне 2020 года.

россия курск курская область
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