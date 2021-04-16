Лицензия «Нордеа банка» аннулирована приказом ЦБ РФ

Москва, 16 апреля. Кредитная организация приняла решение подать ходатайство о добровольной ликвидации после общего собрания участников.

Регулятор сообщил об аннулировании лицензии московского АО «Нордеа банк» на осуществление любых банковских операций. Это закреплено в приказе Центрального банка Российской Федерации от 16 апреля 2021 года.

«Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — прокомментировали ситуацию в ЦБ.

Основанием стало ходатайство о добровольной ликвидации организации — акционеры договорились об этом на общем собрании. «Нордеа банк» занимал 141 место в банковской системе Российской Федерации и участвовал в системе страхования вкладов.

Регулятор ранее отозвал лицензию у «Нефтепромбанка» из-за неоднократных нарушений.