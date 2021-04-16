Россия передала США последнюю партию двигателей РД-180

Москва, 16 апреля. США получили от российской стороны последнюю партию ракетных двигателей РД-180 в рамках нынешнего контракта, говорится на сайте Роскосмоса.

Процесс передачи состоялся 14 апреля. Представители предприятий из США Pratt&Whitney и United Launch Alliance подписали соответствующие формуляры. Шесть РД-180 были переданы в Научно-производственном объединении «Энергомаш».

Реактивные установки были собраны российскими специалистами, однако некоторое время не могли быть поставлены американскому заказчику из-за условий пандемии коронавирусной инфекции. Согласно условиям контракта, до конца 2021 года Россия должна была направить в США шесть двигателей РД-180. Условия контракта были соблюдены.

Отправку последней партии ракетных двигателей ранее анонсировал гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.