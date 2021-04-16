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Ученые предрекли Европе засуху и потерю урожая
pixabay.com  /  _Marion
Экономика

Ученые предрекли Европе засуху и потерю урожая

В ближайшие десятилетия Европа столкнется с серьезными изменениями климата, что может превратить ее в полупустыню.

Кембридж, 16 апреля. В ближайшие десятилетия Европа столкнется с серьезными изменениями климата, что может превратить ее в полупустыню.

Сельскохозяйственная катастрофа уже произошла во Франции — из-за заморозков погибло 70–80% урожая винограда. Глобальных перемен не избежать, как стало известно из материала Life.ru.

Международная группа ученых под эгидой Кембриджского университета выяснила, что в Европе за последние 2,1 тысячи лет не было так жарко, как сейчас. Состояние лесов в еврозоне неминуемо ухудшается, и в ближайшем будущем западные страны будут бороться с высокими температурами и отсутствием воды.

«То, с чем нашему сельскому хозяйству пришлось смириться давным-давно, европейским аграриям предстоит узнать в самые ближайшие годы. Точнее, даже месяцы», — говорится в статье.

Лето текущего года в Европе будет не менее засушливым, чем в прошлом году. К засухе придется привыкать не только странам Южной Европы, но и Чехии с Германией. Европейское сельское хозяйство вскоре лишится огромных объемов пресной воды.

Между тем хозяйства Крымского полуострова ожидают повторения рекорда по объему сбора винограда в 2021 году. Предприятия оценивают потенциальный урожай в 100 тысяч тонн.

погода ученые европа климат урожай засуха
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