ВОЗ объявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире

Женева, 16 апреля. Двукратный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире наблюдается в последние два месяца, рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

Мир близок к самому высокому уровню распространения новой коронавирусной инфекции, считает гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Как передает агентство ТАСС, за последние два месяца уровень заболеваемости COVID-19 в мире увеличился в два раза.

США рекомендовали приостановить использование вакцины против коронавирусной инфекции от Johnson & Johnson. Как сообщалось ранее, ВОЗ заявила, что следит за сложившейся ситуацией.

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