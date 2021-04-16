Вирусолог назвал фактор, который ускорит ликвидацию пандемии коронавируса в России

Москва, 16 апреля. Жаркое лето, которое пообещали синоптики в этом году, может ускорить ликвидацию пандемии коронавируса в России.

Дело в том, что для COVID-19 повышение температуры воздуха является неблагоприятным фактором. Об этом рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

«Коронавирус относится к группе пневмотропных вирусов, поражающих прежде всего дыхательную систему. Значит, он так же, как и вирус гриппа, не любит повышенной температуры», — объяснил специалист в беседе с агентством городских новостей «Москва».

При этом COVID-19 станет сезонным заболеванием. Вероятнее всего, люди будут встречаться с ним, как и с вирусом гриппа, два раза в год — поздней осенью и ранней весной, добавил Зуев.

Согласно последним данным, российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 8995 человек в 84 регионах страны за сутки. Клинические симптомы заболевания отсутствовали у 13% пациентов.