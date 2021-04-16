В США раскрыли причину отказа американских ВМС от похода в Черное море

Вашингтон, 16 апреля. ВМС США не будут отправлять эсминцы в Черное море, как планировалось ранее, чтобы не допустить роста напряженности в регионе и не провоцировать Россию.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации. В публикации отмечается, что США решили воздержаться от морского похода, чтобы избежать эскалации ситуации. Отмечается также, что одной из причин этого якобы было «нежелание провоцировать Москву в важный момент».

Американские власти ранее уведомили Турцию о «предварительных планах» отправки кораблей. В США заявляли, что данный «шаг не являлся необычным и не задумывался в качестве некого нового сигнала».

В публикации издания подчеркивается, что на Украине были разочарованы решением Вашингтона отказаться от первоначальных планов.

Ранее бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко заявил, что решение США не отправлять ракетные эсминцы к российским берегам является правильным. Накануне также стало известно, что в Черное море вышел отряд российских военных кораблей для участия в учениях, передает «Царьград».