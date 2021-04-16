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Американский блогер раскрыл правду о подкупах со стороны производителей вакцин от COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»
Политика

Американский блогер раскрыл правду о подкупах со стороны производителей вакцин от COVID-19

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 12:00
Крупнейшие производители вакцин от коронавируса предлагают деньги популярным блогерам для продвижения своих препаратов, рассказала Уитни Райф Беккер.

Вашингтон, 16 апреля. Крупнейшие производители вакцин от коронавируса предлагают деньги популярным блогерам для продвижения своих препаратов, рассказала Уитни Райф Беккер.

Уитни whitneynrife Беккер — популярный в Соединенных штатах блогер. Ее аккаунт в Instagram насчитывает 409 тысяч активных подписчиков, а сама Беккер использует аккаунт для продвижения бизнеса и имеет партнерское соглашение с Amazon. На этой неделе Беккер опубликовала короткий видеоролик и рассказала о странном предложении, которое получила сразу от двух фармацевтических компаний.

"Я не хочу ни с кем спорить. Хотите вакцинироваться — идите и вакцинируйтесь, каждому свое. Но, я бы хотела сделать небольшое заявление и рассказать, что я получила предложения от двух крупных кампаний, производящих вакцины. Они предлагали мне тысячи долларов за то, чтобы я пошла, сделала вакцину, записала это и сделала селфи по время прививки. Просто знайте, что такое происходит", — рассказала блогер.

Американский блогер раскрыл правду о подкупах со стороны производителей вакцин от COVID-19
Prt Scr instagram.com  / @whitneynrife

Вскоре публикация была удалена, однако копию видеозаписи у себя в телеграм-канале разместил британский консервативный активист Томми Робинсон.

"Почему им вообще нужно кого-то подкупать кого-то, чтобы заставить других купить вакцину?", — недоумевает активист.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о развернувшейся в США войне двух крупнейших лоббистов — корпораций Johnson&Johnson и Pfizer. Экс-президент США Дональд Трамп признался, что оказывал давление на американских чиновников и не позволял лоббистам чересчур агрессивно продвигать свои интересы. Однако уже через два дня после завершения президентских выборов 2020 года, когда победителем был объявлен действующий президент Джо Байден, агентство FDA официально одобрило вакцину Pfizer. Также американский лидер обвинил корпорацию Pfizer в агрессивном лоббизме, который привел к приостановке распространения вакцины корпорации J&J.

сша коррупция блогер вакцины коронавирус COVID-19
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