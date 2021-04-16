Появился трейлер анимационного сериала Netflix «Обитель зла»

Лос-Анджелес, 16 апреля. Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер своего анимированного сериала, созданного по мотивам серии игр Resident Evil.

В сериале, получившем название «Обитель зла: Бесконечная тьма», речь идет о событиях, произошедших после финала игры Resident Evil 4. Главными героями стали Клэр Редфилд и Леон Скотт Кеннеди, знакомые поклонникам по игре.

«Мир Resident Evil, в котором переплетаются ужас, экшн и саспенс, представлен прекрасными и реалистичными визуальными эффектами в совершенно новой развлекательной эпопее беспрецедентного масштаба!» — описывает новый проект Netflix.

Премьера аниме-сериала намечена на июль 2021 года. Шоураннером проекта выступил Хироюки Кобаяси, пишет «Культуромания».

Netflix ранее анонсировал документальный фильм о звезде «Черной Пантеры» Чедвике Боузмане. Актер скончался в августе прошлого года после нескольких лет борьбы с раком толстой кишки.