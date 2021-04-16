Вице-премьер Японии рассказал о возможности пить воду с АЭС «Фукусима-1»

Токио, 16 апреля. Воду с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» вполне можно пить, заявил вице-премьер страны Таро Асо на пресс-конференции после заседания правительства.

В марте 2011 года на АЭС «Фукусима-1» произошла авария, в результате цунами на станции вышли из строя системы охлаждения и энергосбережения. По словам министра финансов Японии, самое главное, что вода будет в семь раз чище, чем допускается нормами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Эту воду вполне можно пить, это понятно», — подчеркнул Асо.

Ранее сообщалось, что японское правительство собирается избежать отмены летних Олимпийских игр в условиях пандемии коронавирусной инфекции.