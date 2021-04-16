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Британцы преподали Байдену жесткий урок после отказа США отправить эсминцы в Черное море
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photo / Public Domain
Общество

Британцы преподали Байдену жесткий урок после отказа США отправить эсминцы в Черное море

Решение президента США Джозефа Байдена не отправлять в Черное море два ракетных эсминца стало поводом для британцев лишний раз жестко раскритиковать хозяина Белого дома.

Лондон, 16 апреля. Решение президента США Джозефа Байдена не отправлять в Черное море два ракетных эсминца стало поводом для британцев лишний раз жестко раскритиковать хозяина Белого дома.

Британский таблоид Daily Mail рассказал своим читателям об отмене отправки двух ракетных эсминцев ВМС США в Черное море на фоне введения новых антироссийских санкций. В статье также приведен перечень всех действий и заявлений Белого дома против России за последние пять дней. Читатели издания поделились своими мнениями в комментариях под публикацией.

«Единственная угроза для Америки — это сам Байден», — уверен пользователь под ником Chunkebuh.

Он считает, что Байден только и умеет, что отменять решения Трампа, из-за чего и становится опасным для США и всего мира. С ним согласен читатель с псевдонимом FinBiz.

«Байден — это угроза № 1 для Америки! Его нужно гнать из Белого дома!» — написал он в своем комментарии.

Пользователь под ником LINER011 просто порадовался тому, что корабли не пойдут в Черное море. Он уверен, что всем нужен мир. А другой пользователь задался риторическими вопросами.

«Зачем мы ввязались в это конфликт на Украине? Зачем НАТО послала к границам России 30 000 военных?» — спросил он.

wikipedia.org  / U.S. Navy photo by Photographer's Mate Airman Eben Boothb / Общественное достояние

В комментарии под статьей пришел даже американец под ником oneversystheother. Он объяснил, что Байден не представляет интересы всех жителей США.

«Приносим извинения всему свободному миру за тот ущерб, который наносит ему Демократическая партия США и порванный в клочья деменцией идиот», — написал он.

Читатель под ником La Tierra d. LosCiegos позволил себе просто высмеять Байдена.

«Он гавкал насчет «вмешательства» России — и все для того, чтобы показать себя крутым. А теперь… теперь он трусливо поджал хвост, отозвал корабли и прячется в подвале Белого дома», — сказал он.

Реакция жителей Великобритании — самой преданной союзницы США — должна стать жестким уроком для Джозефа Байдена. Правда, если учесть оценку его умственных способностей, данную американским читателем, то есть серьезные сомнения в том, что он этот урок усвоит.

Российская телеведущая Ольга Скабеева не сдержала своих эмоций по поводу новости об отмене отправки американских кораблей в Черное море. Телеканал «Царьград» передал ее слова из Telegram-канала телеведущей.

«Ой, че деется!» — воскликнула она.

Американские СМИ со ссылкой на источник в Белом доме объяснили решение Джозефа Байдена. Источник заявил, что эсминцы ВМС США USS Roosevelt и USS было решено не отправлять в Черное море, что лишний раз не увеличивать эскалации напряженности в регионе.

черное море байден daily mail эсминцы
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