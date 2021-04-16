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Сыгравший Терминатора актер Гэбриел Луна снимется в экранизации The Last of Us
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face
Общество

Сыгравший Терминатора актер Гэбриел Луна снимется в экранизации The Last of Us

Американо-мексиканский актер Гэбриел Луна снимется в сериале The Last of Us, экранизации одноименной видеоигры. Артист известен по участию в фильме «Терминатор: Темные судьбы».

Лос-Анджелес, 16 апреля. Американо-мексиканский актер Гэбриел Луна снимется в сериале The Last of Us, экранизации одноименной видеоигры. Артист известен по участию в фильме «Терминатор: Темные судьбы».

Гэбриел Луна сыграл присланного из будущего киборга в последнем «Терминаторе», который вышел в 2019 году. Артисту досталась одна из ролей в новом проекте The Last of Us («Одни из нас»), пишет The Hollywood Reporter. Сериал покажут на стриминговом сервисе компании HBO.

Актер предстанет на экране в образе Томми, младшего брата Джоэла (Педро Паскаль) — контрабандиста, нанятого для того, чтобы вывезти героиню Элли из карантинной зоны. Сюжет картины разворачивается в постапокалиптическом мире.

Пилотный эпизод The Last of Us снимет российский режиссер Кантемир Балагов, известный своим фильмом «Дылда». Продюсером шоу выступил Крэйг Мазин, автор одного из наиболее просматриваемых сериалов HBO — «Чернобыль».

Prt Scr youtube.com  / игровая приставка

Старт съемочного процесса намечен на 5 июля. Производство сериала пройдет в городе Калгари, Канада. Роль Элли исполнит звезда «Игры престолов» Белла Рамзи.

актер терминатор The Last of Us
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