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Алиса Хазанова поздравила Николая Хомерики с днем рождения в беседе с ФАН
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов
Общество

Алиса Хазанова поздравила Николая Хомерики с днем рождения в беседе с ФАН

По словам актрисы, ее поразил метод работы режиссера на съемочной площадке.

Кинорежиссер и сценарист Николай Хомерики сегодня празднует свой 46-й день рождения. По такому случаю актриса театра и кино Алиса Хазанова в беседе с ФАН поздравила именинника и рассказала о своем опыте совместной работы с ним.

«Прежде всего желаю здоровья и благополучия ему и его замечательной семье. Ну и, разумеется, воплощения всех его творческих задумок», — сказала актриса.

Алиса Хазанова также поделилась своими впечатлениями о личности режиссера.

«Николай Хомерики — большой художник, в широком смысле этого слова. Я очень хотела в кино, и мне сильно повезло, что я встретила такого мастера. Он стал моим учителем и проводником в мир киноискусства и того, что называется работой с настоящими авторами. Я всегда помню об этом настоящем подарке, который мне преподнесла жизнь», — рассказала собеседница ФАН.

Алиса Хазанова поздравила в беседе с ФАН Николая Хомерики с днем рождения
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

В завершение она припомнила случай со съемочной площадки, который надолго врезался в ее память.

«Работать с ним просто прекрасно. Он очень любит людей. В том числе бережно относится к актерам и умеет объяснить самые тонкие нюансы. Нет никакого давления, но все наставления очень хорошо усваиваются. Его отличает понимание человеческой природы, сопереживание. У него философский взгляд на жизнь. Меня очень удивило, что, когда мы с ним работали, он практически не смотрел в монитор. Он садился недалеко от камеры и слушал актеров, темп сцены. Таким образом он решал, удался дубль или нет. Когда я увидела это в первый раз, то была поражена. В дальнейшем я поняла, что это очень правильный подход», — поведала Алиса Хазанова.

Ранее певец Юрий Лоза рассказал Федеральному агентству новостей, за что он очень благодарен Алле Пугачевой.

кино хомерики хазанова
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