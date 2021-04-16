Пчел из Казахстана и Кыргызстана не пустили в Саратовскую область

Саратов, 16 апреля. В региональном Россельхознадзоре рассказали, что пресекли несколько попыток нелегального ввоза пчел в Россию. Партии отправлялись из Казахстана и Кыргызстана.

«Нет ничего удивительного, что пчелиные семьи регулярно пытаются ввезти в Россию без необходимых документов. Товар достаточно востребованный, но прохождение всех процедур является хлопотным. Для начала, нужно быть быть зарегистрированным в информационных системах Россельхознадзора «Цербер» и «Меркурий». К тому же требования к здоровью пчел у нас довольно высокие, не всем удается соответствовать», — рассказал корреспонденту ФАН ветеринарный врач Геннадий Савилов.

Ранее жители Саратова равнодушно проехались в трамвае с дымящимся полом. Никто не испугался небольшого задымления в салоне.